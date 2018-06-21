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Погода на следующей неделе в Ростове будет жаркой и дождливой

Погода на следующей неделе в Ростове будет жаркой и дождливой
Погода на следующей неделе в Ростове будет жаркой и дождливой. Так, в начале недели пройдет небольшой дождь, и ночная температура составит примерно +22…+25 градусов. Днем воздух прогреется до +33…+36 градусов.

Уже в среду дождь закончится, и на улице начнется настоящая жара: до +26 градусов - ночью и до +39 - днем. Такая ситуация ожидается и в четверг.

Небольшое похолодание, до +36 градусов, будет в пятницу. А на выходных температура упадет до +33 градусов. При этом все дни прогнозируется дождь.

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