Погода на следующей неделе в Ростове будет жаркой и дождливой



Погода на следующей неделе в Ростове будет жаркой и дождливой. Так, в начале недели пройдет небольшой дождь, и ночная температура составит примерно +22…+25 градусов. Днем воздух прогреется до +33…+36 градусов.



Уже в среду дождь закончится, и на улице начнется настоящая жара: до +26 градусов - ночью и до +39 - днем. Такая ситуация ожидается и в четверг.



Небольшое похолодание, до +36 градусов, будет в пятницу. А на выходных температура упадет до +33 градусов. При этом все дни прогнозируется дождь.