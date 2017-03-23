Погибшая во время занятий фитнесом школьница из Зернограда страдала заболеванием сердца





Стало известно, от чего умерла 16-летняя девушка из Зернограда. Школьница страдала серьезным заболеванием сердца, сообщает DonDay.ru со ссылкой на собственный источник.

- Причиной смерти ученицы зерноградской школы №1 Дарья В. Стала остановка сердца,- сообщил источник издания.- Более точные сведения станут известны после экспертизы.



Отметим, что 16-летняя Дарья была очень жизнерадостной и активной девушкой и постоянно принимала участие в жизни школы и класса.



Напомним, трагедия произошла вечером 21 марта в спорт-клубе «Юпитер» на улице Машиностроителей, 7. Школьница пришла на занятия фитнесом и начала тренировку на беговой дорожке. Но через несколько минут она почувствовала слабость и потеряла сознание. Девушке вызвали скорую помощь. Приехавшие врачи попытались помочь Дарье, затем погрузили ее на носилки и повезли в больницу. Но доехать до медучреждения не успели - девушка скончалась в реанимобиле.