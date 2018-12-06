Поезд из Ростова до Москвы будет ходить по новому расписанию



Поезд направлением Ростов-на-Дону – Москва будет ходить на час быстрее. Изменения в расписании начнут действовать с 9 декабря. Информация об этом появилась на сайте СКЖД.



Сообщается, что отправляться из Ростова поезд станет позже на 52 минуты – в 15:22. При этом на вокзал в столицу он будет прибывать в прежнее время – в 7:35.



Быстрее можно будет доехать и обратно из Москвы в Ростов. Поезд станет отбывать из столицы в 18:42. В Ростове-на-Дону пассажиры окажутся раньше – в 10:36 вместо 11:55.