Подвыпивший ростовчанин выпал с балкона, засмотревшись на соседей





В Ростове подвыпивший молодой человек выпал с балкона второго этажа.



Курьезный случай произошел вечером 6 февраля на улице Закруткина, сообщает DonDay.ru. Выпивший 35-летний ростовчанин вышел на балкон, чтобы покурить. Его внимание привлекли соседи, между которыми происходила ссора. Мужчина наклонился посмотреть, потерял равновесие и упал на землю. Житель донской столицы, внезапно оказавшийся на улице, смог самостоятельно вернутся домой.



Скорую помощь ростовчанину вызвала его ошарашенная жена, когда мужчина, который вышел на балкон покурить, через несколько минут позвонил в дверь квартиры.



Прибывшие медики диагностировали у ростовчанина ушиб руки. От госпитализации пострадавший отказался.