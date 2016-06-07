Подвыпившая 24-летняя девушка «заминировала» улицу в центре Аксая



В Аксае возбуждено уголовное дело в отношении 24-летней местной жительницы, которая «заминировала» улицу в центре города. В момент звонка в полицию девушка была нетрезва.

- 13 января в полицию поступило сообщение о заминировании улицы Ленина в городе Аксае, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области. - Сотрудники полиции, а так же представители экстренных служб оперативно прибыли на место происшествия, провели оцепление и отвод транспорта, но в результате обследования территории взрывных устройств и взрывчатых веществ обнаружено не было.



Полицейские выяснили, что звонок совершила 24-летняя аксайчанка, которая в момент обращения в полицию была пьяна.



В отношении девушки возбуждено уголовное дело по статье «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма». Теперь ей грозит до 3 лет лишения свободы и штраф до 200 тыс. руб.