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Подвесные кашпо для благоустройства обойдутся городу в 1 миллион 117 тысяч рублей

Подвесные кашпо для благоустройства обойдутся городу в 1 миллион 117 тысяч рублей
Подвесные кашпо для благоустройства обойдутся городу в 1 миллион 117 тысяч рублей. Соответствующая заявка появилась на сайте госзакупок.

По условиям контракта Управление благоустройства Первомайского района закупает их для субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций. Стоимость изделий составит 1 миллион 117 тысяч 200 рублей.

21 кашпо должно быть полукруглым, весом не менее 5 килограммов. Вместимость горшка - не менее 28 литров. Изделие должно иметь двойные стенки, которые неразделимы между собой. Толщина каждой стенки - не менее 3 миллиметров. В нижней части вазона между стенками должно иметься пространство для накопления запаса воды.

Металлическая подставка должна быть выполнена из нержавеющей стали, ее размер - не менее 2,3 метра в высоту. Изделие должно насчитывать 12 ярусов. За 10 штук заказчик предлагает 934,5 тысячи рублей.

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