Подвесные кашпо для благоустройства обойдутся городу в 1 миллион 117 тысяч рублей



Подвесные кашпо для благоустройства обойдутся городу в 1 миллион 117 тысяч рублей. Соответствующая заявка появилась на сайте госзакупок.



По условиям контракта Управление благоустройства Первомайского района закупает их для субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций. Стоимость изделий составит 1 миллион 117 тысяч 200 рублей.



21 кашпо должно быть полукруглым, весом не менее 5 килограммов. Вместимость горшка - не менее 28 литров. Изделие должно иметь двойные стенки, которые неразделимы между собой. Толщина каждой стенки - не менее 3 миллиметров. В нижней части вазона между стенками должно иметься пространство для накопления запаса воды.



Металлическая подставка должна быть выполнена из нержавеющей стали, ее размер - не менее 2,3 метра в высоту. Изделие должно насчитывать 12 ярусов. За 10 штук заказчик предлагает 934,5 тысячи рублей.