Подросток, рискуя жизнью, повис на балконе многоэтажки в Ростове





В микрорайоне Левенцовском в Ростове подросток повис на балконе, рискуя жизнью.



Инцидент произошел 22 марта на улице Жданова. Видео опасного трюка выложили в соцсеть очевидцы. На записи видно, как двое подростков стоят на балконе, затем к ним присоединяется третий. Парень подходит к перилам и перелезает через них. Схватившись руками, он повисает над землей. Провисев несколько секунд, молодой человек обратно перелез на балкон.



Подобные увлечения получили своё название. Играющих со смертью на высоте называют руферами. Эти представители современной городской субкультуры, которые посещают крыши высотных зданий. Некоторые руферы, чтобы получить адреналин, балансируют на узких балках над пропастью и выполняют различные трюки.



Подобные увлечения не редко заканчиваются трагически.



