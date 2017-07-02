Подросток прыгнул с Ворошиловского моста, чтобы спасти девушку





Стали известны подробности прыжка троих молодых людей с Ворошиловского моста, шокировавшего, без преувеличения, всю Ростовскую область.



Оказывается, двое парней и девушка не собирались сводить счеты с жизнью. Более того, 18-летняя Кристина и её товарищ Дмитрий не были знакомы с последним «прыгуном», пишет DonDay.ru.



Как рассказали сами ребята, первой вниз сорвалась девушка. Кристина и Дмитрий гуляли по мосту. В какой-то момент ростовчанка решила получить заряд адреналина и перелезла через перила. Когда она возвращалась обратно, рука соскользнула, и экстремалка полетела вниз. Парень прыгнул вслед за ней, чтобы спасти.



По словам Дмитрия, он сильно ударился грудью о воду и, превозмогая боль, доплыл до подруги. Схватив девушку под руки, молодой человек поплыл к берегу. Ребят заметили спасатели, они подошли к ним на катере, вытащили из воды и доставили на сушу.



24-летнего парня, который прыгнул с Ворошиловского моста вслед за парой, Дмитрий не знает.

- Мы познакомились с Романом уже в больнице, - рассказал ростовчанин. – Если честно, то я не знаю, почему он прыгнул, может быть, за компанию, или у него на то были свои причины. Он сиганул с моста через 15 минут после нашего падения.



Сейчас все трое находятся в больнице. У 18-летней Кристины - травмы бедра и шеи, у Дмитрия – ушиб ребер. В тяжелом состоянии находится Роман: у него серьёзно травмирован позвоночник.



Напомним, вечером 1 июля 18-летние Дмитрий А., Кристина К. и 24-летний Роман К. прыгнули с Ворошиловского моста. Молодые люди чудом не разбились.



