Подросток, пострадавший в ДТП в Ростовской области, вышел из комы



17-летний Алексей К., пострадавший в жуткой аварии в Семикаракорске, вышел из комы. Об этом сообщает DonDay.ru со ссылкой на знакомых подростка.



По информации портала, выпускник 11-го класса вышел из комы и начал самостоятельно дышать. Сейчас он идет на поправку.



Напомним, происшествие, в котором пострадал юноша, случилось 2 июня. Водитель авто не пропустил скутериста на перекрестке и допустил с ним столкновение. Леша получил множественные травмы и чудом выжил.