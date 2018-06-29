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Подросток, пострадавший в ДТП в Ростовской области, вышел из комы

Подросток, пострадавший в ДТП в Ростовской области, вышел из комы
17-летний Алексей К., пострадавший в жуткой аварии в Семикаракорске, вышел из комы. Об этом сообщает DonDay.ru со ссылкой на знакомых подростка.

По информации портала, выпускник 11-го класса вышел из комы и начал самостоятельно дышать. Сейчас он идет на поправку.

Напомним, происшествие, в котором пострадал юноша, случилось 2 июня. Водитель авто не пропустил скутериста на перекрестке и допустил с ним столкновение. Леша получил множественные травмы и чудом выжил.

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