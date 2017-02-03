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Подросток из Ростовской области «взорвал» соцсети, опубликовав фото с курящим младшим братом

Подросток из Ростовской области «взорвал» соцсети, опубликовав фото с курящим младшим братом

Подросток из Ростовской области «взорвал» соцсети, опубликовав фото с курящим младшим братом. Школьник из станицы Ермаковской выложил на своей странице фотографию курящего младшего брата. На снимке находится и он сам и, судя по всему, его забавляет происходящее.

Фото с ребёнком, который держит во рту сигарету, пользователь опубликовал в одной из местных групп. Под фотографией сразу появились сотни гневных комментариев. Большинство подписчиков осудили поступок старшего брата. Ряд пользователей даже просят наказать подростка.

Напомним, похожий случай произошёл в марте 2016 года в Новочеркасске. Фотографию курящей двухлетней дочери выложил в соцсеть её 36-летний отец. На снимке весёлый горе-папаша держал девочку на руках.

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