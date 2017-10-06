Подросток из Азовского района купил машину, чтобы подвозить приятелей на работу в Ростов





В Ростове на Большой Садовой сотрудники ГИБДД остановили «ВАЗ-2105», которым управлял подросток.



За рулём тонированной «пятёрки» находился 17-летний житель Азовского района - студент одного из колледжей Батайска. В салоне легковушки сидели трое его приятелей. Как выяснилось при проверке, парень самостоятельно приобрел отечественный автомобиль, чтобы каждый день подвозить своих друзей-строителей на работу в Ростов.

- В отношении несовершеннолетнего правонарушителя полицейские составили два протокола: по статье «Управление ТС лицом, не имеющим права его управления» и по статье «Эксплуатация ТС, светопропускание стекол которого, не соответствует требованиям технического регламента».



Автомобиль поместили на штрафстоянку, а подростка доставили в отдел по делам несовершеннолетних. Его родителей привлекут к административной ответственности за ненадлежащее исполнение своих обязанностей. Кроме того, они должны будут оплатить наложенные на юного водителя штрафы и расходы за доставку и хранение автомобиля на штрафстоянке.