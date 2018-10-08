Подростки разгромили остановку на площади Тружеников в Ростове





В Ростове три вандала разбили стекла на остановке «Площадь Тружеников». Инцидент произошёл 9 октября в районе 22 часов.



Очевидцы рассказали, что два молодых человека сидели на скамейке, третий в это время битой разрушал остановочный комплекс. В итоге сейчас весь асфальт усыпан осколками. Не осталось ни одного целого стекла.



В социальных сетях идёт бурное обсуждение случившегося. Ростовчане требуют призвать вандалов к ответственности. Жители боятся, что скоро их бита может опуститься на чью-то голову.



Напомним, что ранее, 4 октября, неизвестные разбили стекло арт-объекта «Индустриальное сердце». По предварительной информации, вандалы забрали всю мелочь, которую туристы бросали в щели между стеклами арт-объекта.