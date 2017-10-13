Подростка, сбежавшего из центра помощи детям, нашли в Ростовской области



Подростка, сбежавшего из центра помощи детям, нашли в Ростовской области. 16-летний мальчик ушел из учреждения в Миллеровском районе днем 14 октября, но так и не вернулся обратно. Сотрудники учреждения забили тревогу и обратились в полицию.



Правоохранители опросили товарищей юноши и распространили ориентировки с его приметами.



- В ходе оперативно-розыскных мероприятий школьник был найден, – рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области. - Подростка обнаружили на дороге, ведущей в Миллерово.



Стражи порядка провели с юношей профилактическую беседу, чтобы предупредить подобные ситуации.