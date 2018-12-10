Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

0 Версия для печати

Подозреваемый в убийстве жены и тещи на Кубани, задержанный в Ростове, оказался депутатом

Подозреваемый в убийстве жены и тещи на Кубани, задержанный в Ростове, оказался депутатом

Задержанный в Ростове подозреваемый в убийстве двух женщин оказался депутатом.

Напомним, двойное убийство произошло в небольшом посёлке Восход Новокубанского района Краснодарского края. 11 декабря в одном из домов были обнаружены тела 55-летней женщины и её 81-летней матери. На теле первой было несколько ножевых ранений. Причиной смерти второй женщины стала черепно-мозговая травма.

Первым под подозрение попал супруг и зять погибших – 56-летний Сергей Н. Ранее мужчина не был замечен ни в каком криминале. Он трудился на местном заводе управляющим, а в 2014 году был избран депутатом Совета Ковалевского сельского поселения Новокубанского района.

В момент обнаружения убитых хозяина дома не было. Подозреваемого объявили в розыск. Спустя сутки мужчина пришёл в отдел полиции в Ростове и сознался в убийстве двух человек.

На допросе он рассказал, что между ним и женой произошла ссора из-за взаимных обид и претензий. В тот день мужчина выпил и в порыве гнева схватил нож и несколько раз ударил им супругу. А теща попала под горячую руку. Пожилую женщину он ударил по голове. Пенсионерка получила черепно-мозговую травму, которая оказалась для неё смертельной.

Осознав, что произошло, Сергей поспешил скрыться. Он запер дом и отправился в Ростов. Прибыв в донскую столицу, он несколько часов бродил по городу, а потом пошёл в полицию.

Расследование уголовного дела по факту убийства 55-летней женщины и её 81-летней матери продолжается.

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения
Зарегистрируйтесь, чтобы никто не мог писать от вашего имени

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.