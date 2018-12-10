Подозреваемый в убийстве жены и тещи на Кубани, задержанный в Ростове, оказался депутатом





Задержанный в Ростове подозреваемый в убийстве двух женщин оказался депутатом.



Напомним, двойное убийство произошло в небольшом посёлке Восход Новокубанского района Краснодарского края. 11 декабря в одном из домов были обнаружены тела 55-летней женщины и её 81-летней матери. На теле первой было несколько ножевых ранений. Причиной смерти второй женщины стала черепно-мозговая травма.



Первым под подозрение попал супруг и зять погибших – 56-летний Сергей Н. Ранее мужчина не был замечен ни в каком криминале. Он трудился на местном заводе управляющим, а в 2014 году был избран депутатом Совета Ковалевского сельского поселения Новокубанского района.



В момент обнаружения убитых хозяина дома не было. Подозреваемого объявили в розыск. Спустя сутки мужчина пришёл в отдел полиции в Ростове и сознался в убийстве двух человек.



На допросе он рассказал, что между ним и женой произошла ссора из-за взаимных обид и претензий. В тот день мужчина выпил и в порыве гнева схватил нож и несколько раз ударил им супругу. А теща попала под горячую руку. Пожилую женщину он ударил по голове. Пенсионерка получила черепно-мозговую травму, которая оказалась для неё смертельной.



Осознав, что произошло, Сергей поспешил скрыться. Он запер дом и отправился в Ростов. Прибыв в донскую столицу, он несколько часов бродил по городу, а потом пошёл в полицию.



Расследование уголовного дела по факту убийства 55-летней женщины и её 81-летней матери продолжается.