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Подозреваемый в подрыве иномарки в Ростове-на-Дону заключен под стражу

Подозреваемый в подрыве иномарки в Ростове-на-Дону заключен под стражу
Подозреваемый в подрыве иномарки в Ростове-на-Дону заключен под стражу. 14 апреля суд Октябрьского района избрал меру пресечения 29-летнему Вадиму К. По решению суда предполагаемый преступник ближайшие три месяца проведет в следственном изоляторе.

В отношении задержанного возбуждены уголовные дела по статьям «Покушение на убийство» и «Незаконный оборот боеприпасов».
Напомним, автомобиль бизнесмена подорвали 7 марта. 32-летний Павел утром открыл двери «Мерседеса», и произошел взрыв. Мужчину с травмами экстренно доставили в больницу. Он чудом остался жив.
Подозреваемый в подрыве иномарки в Ростове-на-Дону заключен под стражу

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