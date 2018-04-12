Подозреваемый в подрыве иномарки в Ростове-на-Дону заключен под стражу



Подозреваемый в подрыве иномарки в Ростове-на-Дону заключен под стражу. 14 апреля суд Октябрьского района избрал меру пресечения 29-летнему Вадиму К. По решению суда предполагаемый преступник ближайшие три месяца проведет в следственном изоляторе.



В отношении задержанного возбуждены уголовные дела по статьям «Покушение на убийство» и «Незаконный оборот боеприпасов».

Напомним, автомобиль бизнесмена подорвали 7 марта. 32-летний Павел утром открыл двери «Мерседеса», и произошел взрыв. Мужчину с травмами экстренно доставили в больницу. Он чудом остался жив.

