Авторизация

Регистрация


  • USD 58.12
  • EUR 67.64
Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

0

Поднявшаяся в Дону вода затапливает пригороды Ростова

Поднявшаяся в Дону вода затапливает пригороды Ростова

Поднявшаяся у берегов Дона из-за сильного ветра вода затапливает пригороды Ростова.

Фотографии затопленных дворов ростовчане опубликовали в соцсети. Под водой оказалась территория частных домов на улице 29-я Линия, а также хутора Рогожкино. Кроме того, затоплен городской пляж на левом берегу Дона в Ростове.

Напомним, из-за сильного ветра 31 октября в Дону поднялся уровень воды. По информации Ростовского Гидрометцентра, в ближайшие дни в регионе сохранится сильный ветер. В результате уровень воды у Азова достигнет критической отметки, около Аксая ожидается повышение уровня воды на 10-30 сантиметров, а возле Ростова-на-Дону - на 30-50 сантиметров.

Поднявшаяся в Дону вода затапливает пригороды РостоваПоднявшаяся в Дону вода затапливает пригороды РостоваПоднявшаяся в Дону вода затапливает пригороды РостоваПоднявшаяся в Дону вода затапливает пригороды Ростова

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения
Зарегистрируйтесь, чтобы никто не мог писать от вашего имени

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.