Поднявшаяся в Дону вода затапливает пригороды Ростова





Поднявшаяся у берегов Дона из-за сильного ветра вода затапливает пригороды Ростова.



Фотографии затопленных дворов ростовчане опубликовали в соцсети. Под водой оказалась территория частных домов на улице 29-я Линия, а также хутора Рогожкино. Кроме того, затоплен городской пляж на левом берегу Дона в Ростове.



Напомним, из-за сильного ветра 31 октября в Дону поднялся уровень воды. По информации Ростовского Гидрометцентра, в ближайшие дни в регионе сохранится сильный ветер. В результате уровень воды у Азова достигнет критической отметки, около Аксая ожидается повышение уровня воды на 10-30 сантиметров, а возле Ростова-на-Дону - на 30-50 сантиметров.



