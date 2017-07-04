Подготовка к новому учебному году – в разгаре





В администрации Ростова руководители общеобразовательных учреждений города, заведующие детскими садами и начальники структурных подразделений обсудили вопросы подготовки к предстоящему учебному году.



На подготовительные мероприятия у образовательных учреждений остается совсем немного времени. До 1 августа все школы должны подписать акты о готовности к новому учебному году.



В обязательном порядке плановые мероприятия включают в себя обеспечение санитарно-гигиенических условий, пожарной и антитеррористической безопасности, улучшение материально-технической базы и приведение в соответствие ресурсной базы.



Новый учебный год начнется в 106 общеобразовательных учреждениях Ростова, за парты сядут более 97 тысяч ребят. Количество детей школьного возраста по сравнению с прошлым годом увеличилось почти на 3 тысячи.

– В этом году с 1 сентября откроется новая школа № 115, распахнет после капитального ремонта свои двери для учащихся здание лицея № 50, – сообщила начальник Управления образования Ростова Виктория Чернышова. – В настоящее время на этих объектах ведутся работы в соответствии с графиком.



При подготовке к новому учебному году во многих городских школах были решены проблемные вопросы. Проведен ремонт кровель, системы водоснабжения, канализации, фасадов, замена окон, ремонт инженерных коммуникаций и санузлов, пищеблоков, а также выполнены первоочередные работы по эксплуатационной надежности зданий.



В большинстве образовательных учреждений Ростова уже идет подготовка к отопительному сезону. Лидеры по этому направлению - Пролетарский (97,6% школ готовы к зиме), Первомайский (88,9%) и Железнодорожный районы (88,9%). Отстают Кировский (только 9% образовательных учреждений готовы к отопительному сезону), Октябрьский (43,2%) и Советский районы (47,7%).



В 106 школах расположены 117 медицинских кабинетов, из них лицензированы 115. Не лицензированы два кабинета в школах № 56 и № 26.

– Если лицензии не будут оформлены, медицинское сопровождение детей будет оказываться на базе поликлиник. Это значит, что данные школы окажутся без медицинских работников в начале года, – отметила Виктория Чернышова.



Всего в 106 городских школах работают 166 медицинских работников: 75 врачей и 91 медсестра.



В 55 образовательных учреждениях установлены и функционируют аппаратно-программные комплексы «Армис». Данные комплексы позволяют качественно, быстро и без вреда для здоровья осуществить комплексную диагностику состояния здоровья ребенка, а также выявлять возможные нарушения в различных системах организма. В 2017 году комплексы будут установлены еще в 19 школах. Только за первое полугодие 2017 года с их помощью обследованы почти 12 тысяч детей. Полученные данные помогают вести индивидуальное медицинское сопровождение школьников.



Еще одно из направлений подготовки школ к учебному году – это антитеррористическая безопасность. В 2017 году на выполнение антитеррористических мероприятий из муниципального бюджета было выделено 28 млн рублей. Во всех образовательных учреждениях работает кнопка тревожной сигнализации, проводятся мероприятия по проверке системы оповещения.



На сегодняшний день 100% ростовских школ оснащены камерами видеонаблюдения на входе и по периметру. Однако часть камер сегодня работает только в режиме онлайн без записи и сохранения информации на жестком диске. Это, соответственно, ставит под сомнение эффективность их работы. Виктория Чернышова поручила руководителям образовательных учреждений привести в соответствие с требованиями работу оборудования.



В 95 школах установлены ограждения в полном объеме и в соответствии с требованиями антитеррористической безопасности. Ограждения, отвечающие нормам, должны появиться еще в девяти школах. На эти цели из городского бюджета в 2017 году было направлено более 24 млн рублей.



Еще 71 млн рублей выделен в 2017 году из муниципального бюджета на выполнение мероприятий по пожарной безопасности. Средства пошли на приведение в соответствии с нормой эвакуационных выходов, установку противопожарных дверей, ремонт и замену оборудования, замену электропроводки.



Возле городских школ установлено 166 дорожных знаков «Пешеходный переход», а также обновлена «зебра».

– Все работы, связанные с ремонтом, обеспечением образовательного процесса кадрами, учебной литературой, должны быть завершены к началу августа, – резюмировала Виктория Чернышова.



Процесс подготовки школ к новому учебному году в июле проконтролируют сотрудники городского Управления образования во время выездных проверок.