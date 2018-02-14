Подготовка к ЧМ обошлась Ростову почти в 100 млрд рублей



Подготовка к ЧМ обошлась Ростову почти в 100 млрд рублей. Средства из бюджета страны и региона направили на 29 мероприятий, включенных в программу подготовки к чемпионату мира. Восемь из них находятся на заключительном этапе.



Примерно в 100 миллиардов рублей направили на строительство, ремонт объектов и закупку оборудования. На деньги областного и федерального бюджетов возвели стадион «Ростов-Арена» за 18 миллиардов, а аэропорт «Платов» - за 38 миллиардов. Также построили южный подъезд к городу и две новые дороги к спортивной арене. Кроме того, средства выделяли на ремонт Ворошиловского моста и организацию фан-зоны для юолельщиков, которая расположится на Театральной площади в дни первенства.



Отметим, что первая игра в столице Дона состоится 17 июня. В Ростове- на-Дону четыре раза встретятся участники группового этапа и один - 1/8 финала.

