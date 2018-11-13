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Поддельный препарат для лечения онкологии нашли в больнице Ростова

Поддельный препарат для лечения онкологии нашли в больнице Ростова
В Ростове во время проверки одной из городских больниц нашли поддельный препарат для лечения онкологических заболеваний. Об этом сообщили в пресс-службе Росздравнадзора 14 ноября.

В медучреждении было обнаружено фальшивое противоопухолевое лекарство «Ацеллбия».
- Медработники вовремя вывели из оборота лекарство, благодаря чему пациенты не пострадали, – уточнили в ведомстве.

Сейчас правоохранительные органы устанавливают природу происхождения поддельного лекарства.

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