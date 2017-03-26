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Под Волгодонском ураганный ветер сорвал со стелы самолет Як-18П

Под Волгодонском ураганный ветер сорвал со стелы самолет Як-18П

Под Волгодонском ураганный ветер сорвал со стелы самолет. ЧП случилось днем 28 марта на въезде в станицу Романовскую. Последствия разбушевавшейся стихии жители Дона сняли на фото.

По словам очевидцев, Як-18П сорвало с мемориала, а после воздушное судно перевернулось на крышу.

Напомним, с 28 на 30 марта в донском регионе из-за непогоды было объявлено штормовое предупреждение. Порывы ветра в Ростове и области в течение двух дней будут достигать 26 метров в секунду.

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