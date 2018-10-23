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Под Ростовом завершается строительство нового кладбища

Под Ростовом завершается строительство нового кладбища
Под Ростовом в Мясниковском районе завершается строительство нового кладбища.

На участке площадью около 40 гектаров обустроили дороги и уложили асфальт, построили административно-бытовой корпус и здание для траурных гражданских обрядов, благоустроили территорию. Погост разбили на кварталы, установили мусорные контейнеры, лавочки и высадили кустарники и деревья.

Полностью работы планируется завершить в ноябре этого года. В настоящее время к новому кладбищу строится дорога, которая свяжет его с Ростовом, минуя село Большие Салы.

Напомним, новое кладбище Ростова расположено восточнее села Большие Салы Мясниковского района, примерно в 25 километрах от донской столицы.

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