Под Ростовом завершается строительство нового кладбища



Под Ростовом в Мясниковском районе завершается строительство нового кладбища.



На участке площадью около 40 гектаров обустроили дороги и уложили асфальт, построили административно-бытовой корпус и здание для траурных гражданских обрядов, благоустроили территорию. Погост разбили на кварталы, установили мусорные контейнеры, лавочки и высадили кустарники и деревья.



Полностью работы планируется завершить в ноябре этого года. В настоящее время к новому кладбищу строится дорога, которая свяжет его с Ростовом, минуя село Большие Салы.



Напомним, новое кладбище Ростова расположено восточнее села Большие Салы Мясниковского района, примерно в 25 километрах от донской столицы.