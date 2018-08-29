Под Ростовом ветеринары спасают пса, укушенного змеёй





В Аксайском районе ветеринарные специалисты борются за жизнь пса. В клинику умирающую собаку принесли волонтёры.



Животное обнаружила в посёлке Красный Колос 29 августа местная жительница. Морда пса сильно опухла, он не шевелился и почти не дышал. Женщина обратилась к зоозащитникам. Волонтёры приехали на место, забрали собаку и отвезли в ветклинику.



Куратор четвероногого Татьяна Макарова сообщила, что состояние животного очень тяжелое. У него диагностировали отёк легких, отёк Квинке, третью степень истощения, очень сильно увеличенные лимфоузлы.



Сейчас пёс даже не может самостоятельно есть, питание вводят внутривенно. Предположительно, собаку укусила змея.