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Под Ростовом ветеринары спасают пса, укушенного змеёй

Под Ростовом ветеринары спасают пса, укушенного змеёй

В Аксайском районе ветеринарные специалисты борются за жизнь пса. В клинику умирающую собаку принесли волонтёры.

Животное обнаружила в посёлке Красный Колос 29 августа местная жительница. Морда пса сильно опухла, он не шевелился и почти не дышал. Женщина обратилась к зоозащитникам. Волонтёры приехали на место, забрали собаку и отвезли в ветклинику.

Куратор четвероногого Татьяна Макарова сообщила, что состояние животного очень тяжелое. У него диагностировали отёк легких, отёк Квинке, третью степень истощения, очень сильно увеличенные лимфоузлы.

Сейчас пёс даже не может самостоятельно есть, питание вводят внутривенно. Предположительно, собаку укусила змея.

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