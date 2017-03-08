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Под Ростовом на стройке жилого комплекса нашли снаряд

Под Ростовом на стройке жилого комплекса нашли снаряд

В Щепкинском сельском поселении Аксайского района нашли снаряд времён Великой Отечественной войны.
Боеприпас был обнаружен на улице Новой в посёлке Темерницком во время земляных работ на территории строящегося жилого комплекса.
- Сообщение об обнаружении взрывоопасного предмета поступило 9 марта в 11 часов, - рассказали в Департаменте по предупреждению и ликвидации ЧС. – В настоящее время территория находится под охраной сотрудников полиции.

Спасатели направили заявку на вызов сапёров. Ожидается, что снаряд будет изъят из земли и вывезен на полигон для уничтожения в течение дня 10 марта.

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