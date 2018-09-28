Под Ростовом археологи нашли средневековый мавзолей членов городской общины



Под Ростовом археологи нашли средневековый мавзолей членов городской общины. Ученые обнаружили погребение при раскопках в Азове.



На улице Ленина в районе дома № 5 «А» нашли фундамент здания из камня на известковом растворе. Местоположение строения свидетельствует о том, что это был мавзолей 14-го века — место погребения наиболее уважаемых членов городской общины Азака. Найденный ранее склеп был пристроен к стене этого здания.



Поблизости археологи нашли второй склеп, частично разрушенный при возведении более позднего. К сожалению, в пределах раскопа находится только часть средневекового строения, в котором были погребены несколько человек.