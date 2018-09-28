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Под Ростовом археологи нашли средневековый мавзолей членов городской общины

Под Ростовом археологи нашли средневековый мавзолей членов городской общины
Под Ростовом археологи нашли средневековый мавзолей членов городской общины. Ученые обнаружили погребение при раскопках в Азове.

На улице Ленина в районе дома № 5 «А» нашли фундамент здания из камня на известковом растворе. Местоположение строения свидетельствует о том, что это был мавзолей 14-го века — место погребения наиболее уважаемых членов городской общины Азака. Найденный ранее склеп был пристроен к стене этого здания.

Поблизости археологи нашли второй склеп, частично разрушенный при возведении более позднего. К сожалению, в пределах раскопа находится только часть средневекового строения, в котором были погребены несколько человек.

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