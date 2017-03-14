Под Новочеркасском нашли незаконное кладбище животных



Под Новочеркасском нашли незаконное кладбище животных. Семь трупов свиней оставил неизвестный в районе поселка Ключевой в Ростовской области. 16 марта захоронение нашли местные жители и сразу забили тревогу: мертвый животные могли болеть чумой или другой опасной болезнью.



На место уже приехали ветеринары, сотрудники МЧС, прокуратуры и полиции, сообщают в пресс-службе Ростовской областной станции по борьбе с болезнями животных.

- Ветврачи осмотрели останки животных,- рассказал директор Новочеркасского филиала станции Сергей Шенкоренко.-Пробы материала отправили в Ростовскую областную ветеринарную лабораторию. Там и определят, были ли животные заражены африканской чумой свиней.



Опасную находку решили никуда не вывозить, а сжечь там, где обнаружили. Участок вокруг незаконного кладбища и то, что останется после сожжения, продезинфицируют.



