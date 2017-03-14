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Под Новочеркасском нашли незаконное кладбище животных

Под Новочеркасском нашли незаконное кладбище животных
Под Новочеркасском нашли незаконное кладбище животных. Семь трупов свиней оставил неизвестный в районе поселка Ключевой в Ростовской области. 16 марта захоронение нашли местные жители и сразу забили тревогу: мертвый животные могли болеть чумой или другой опасной болезнью.

На место уже приехали ветеринары, сотрудники МЧС, прокуратуры и полиции, сообщают в пресс-службе Ростовской областной станции по борьбе с болезнями животных.
- Ветврачи осмотрели останки животных,- рассказал директор Новочеркасского филиала станции Сергей Шенкоренко.-Пробы материала отправили в Ростовскую областную ветеринарную лабораторию. Там и определят, были ли животные заражены африканской чумой свиней.

Опасную находку решили никуда не вывозить, а сжечь там, где обнаружили. Участок вокруг незаконного кладбища и то, что останется после сожжения, продезинфицируют.

Под Новочеркасском нашли незаконное кладбище животных Под Новочеркасском нашли незаконное кладбище животных

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