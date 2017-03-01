Почти миллион рублей собирается отсудить у ФК «Ростов» парк-отель «Каньон»





Почти миллион рублей собирается отсудить у футбольного клуба «Ростов» парк-отель «Каньон». 21 февраля Арбитражный суд принял иск администрации отеля.



Согласно материалам дела, истец требует взыскать с руководства донской команды 920,8 тысяч рублей за оказание услуг. Руководство отеля утверждает, что донской клуб не оплатил корпоративные вечеринки, которые заказывал у компании.



Теперь до 27 марта истец должен предоставить доказательства того, что футбольный клуб пользовался услугами «Каньона». А «желто-синим» необходимо ответить на заявление и при отсутствии возражений к иску погасить задолженность.