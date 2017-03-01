Авторизация

Регистрация
  • USD 58.38
  • EUR 61.54
  • Погода в г. +2
Новости

Общество

0

Почти миллион рублей собирается отсудить у ФК «Ростов» парк-отель «Каньон»

Почти миллион рублей собирается отсудить у ФК «Ростов» парк-отель «Каньон»

Почти миллион рублей собирается отсудить у футбольного клуба «Ростов» парк-отель «Каньон». 21 февраля Арбитражный суд принял иск администрации отеля.

Согласно материалам дела, истец требует взыскать с руководства донской команды 920,8 тысяч рублей за оказание услуг. Руководство отеля утверждает, что донской клуб не оплатил корпоративные вечеринки, которые заказывал у компании.

Теперь до 27 марта истец должен предоставить доказательства того, что футбольный клуб пользовался услугами «Каньона». А «желто-синим» необходимо ответить на заявление и при отсутствии возражений к иску погасить задолженность.

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения
Зарегистрируйтесь, чтобы никто не мог писать от вашего имени

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.

Присоединяйся! Будь с Rostov.ru всегда! Читай новости, где удобно!