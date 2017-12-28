Почти две тысячи человек приняли участие в новогоднем забеге 1 января в Ростове



Почти две тысячи человек приняли участие в новогоднем забеге 1 января. В 11.00 участники забега собрались в парке имени М. Горького, чтобы преодолеть 4-километровую дистанцию.



Новогодний забег «Begin: Побегай 1 января» не первый раз проводится в Ростове. Маршрут пролегал по улице Пушкинской от парка до проспекта Театрального и назад до Публичной библиотеки. Спустя 45 минут акция была окончена, а участников ждал сюрприз.



-В этом году мы впервые решили провести акцию «Тайный Дед Мороз», - рассказала организатор забега Наталья Пирогова. – Участники приносили подарки и оставляли их в специальном фургоне. На финише все получили подарки друг от друга и от партнеров. Мы посчитали, что участники принесли порядка 600 подарков!

