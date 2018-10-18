Почти два млн рублей потратил ФК «Ростов» на перелет из Москвы в донскую столицу



Почти два миллиона рублей потратил ФК «Ростов» на перелет из Москвы в донскую столицу. Соответствующие сведения размещены на сайте госзакупок. Донской клуб выделил на чартерный рейс 1 855 000 рублей.



Согласно документации вылет из московского аэропорта Внуково был назначен на 00.30 20 октября. В Ростов-на-Дону футболисты прибыли в 2.20. Для рейса исполнитель предоставил клубу воздушное судно «Сухой Суперджет 100» с 88 пассажирскими местами. В самолете один человек мог провезти до 30 килограммов багажа.



Напомним, в Москве ФК «Ростов» 20 октября в рамках 11-го тура РПЛ встречался с «Локомотивом». Ростовчане проиграли со счетом 1:2.