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Почти два млн рублей потратил ФК «Ростов» на перелет из Москвы в донскую столицу

Почти два млн рублей потратил ФК «Ростов» на перелет из Москвы в донскую столицу
Почти два миллиона рублей потратил ФК «Ростов» на перелет из Москвы в донскую столицу. Соответствующие сведения размещены на сайте госзакупок. Донской клуб выделил на чартерный рейс 1 855 000 рублей.

Согласно документации вылет из московского аэропорта Внуково был назначен на 00.30 20 октября. В Ростов-на-Дону футболисты прибыли в 2.20. Для рейса исполнитель предоставил клубу воздушное судно «Сухой Суперджет 100» с 88 пассажирскими местами. В самолете один человек мог провезти до 30 килограммов багажа.

Напомним, в Москве ФК «Ростов» 20 октября в рамках 11-го тура РПЛ встречался с «Локомотивом». Ростовчане проиграли со счетом 1:2.

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