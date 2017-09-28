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Почти два года журналистка из Ростова борется с раком

Почти два года журналистка из Ростова борется с раком
Журналистке из Ростова Ирине Десятниченко 32 года. Последние два девушка активно борется с раком.

В 2016 году она с мужем полетела в Индию, где местные медики пообещали Ирине, что вылечат ее. Курс в клинике принес положительные результаты, однако пара была вынуждена вернуться в Москву.
- В Индии за лечение мы заплатили три миллиона рублей, - рассказала девушка. - Когда медики снова выставили счет, мы поняли, что эта сумма для нас неподъемная. Речь шла о миллионах.

В Москве журналистка будет лечиться в онкологическом научном центре Блохина. Там врачи расписали курс химеотерапии по протоколам индийской клиники. К сожалению, лечение в России тоже не бесплатное.
Девушка признается, что пройдя длинный болезненный путь, она научилась ценить каждый проведенный день.
- Я определенно могу сказать, что знаю ценность каждого дня, хорошего сна, рассвета и вкусного завтрака… таких бытовых вещей, о которых я раньше даже не думала. Сейчас просто дышать полной грудью, забыв о боли - огромное счастье для меня! - говорила еще недавно нам Ира. – Пусть болезнь отнимет у меня все силы, но забрать право на жизнь я ей не позволю.
Сейчас Ира практически не говорит. У нее и правда закончились силы. Недавно девушка перенесла несколько операций и готовится еще к одной. К сожалению, у Иры закончились деньги на лечение, а ей предстоит пройти еще длительный курс. Неравнодушные к судьбе девушки могут помочь журналистке победить заболевание и вернуться к нормальной здоровой жизни, за которую она так борется.
Перевести деньги на лечение Ирины можно по этим реквизитам:

карта Сбербанка - 4276380171228682 (держатель - Десятниченко Ирина Валерьевна).
Яндекс деньги - 410013698704331.
PayPal irinades85@mail.ru.
Почти два года журналистка из Ростова борется с раком

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