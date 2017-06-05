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Почти 2,5 тыс. жителей Дона не смогут выехать заграницу из-за долгов по налогам

Почти 2,5 тыс. жителей Дона не смогут выехать заграницу из-за долгов по налогам

Почти 2,5 тысяч заявлений жителей Дона не смогут выехать заграницу из-за долгов по налогам, сообщил во время совещания с службой судебных приставов руководитель УФНС по Ростовской области Дмитрий Фотинов.

По данным на 1 мая, 2420 человек, имеющие задолженность свыше 10 тыс. руб., не смогут покинуть пределы России, пока не погасят долги по налогам. Всего же задолженность по имущественным налогам в Ростовской области имеют 39 тыс. физлиц на общую сумму 37 млрд руб.
- За четыре месяца этого года налоговые органы направили судебным приставам 1,8 тыс. исполнительных листов на сумму 50 млн руб., подразделениями ФССП было возбуждено 8,4 тыс. производств на 62 млн руб., - отметил Дмитрий Фотинов.

На базе Межрайонной ИФНС России № 23 по Ростовской области создано специальное подразделение, которое будет взаимодействовать со службой судебных приставов. Таким образом ведомства надеются повысить эффективность сбора налогов за счет имущества должников.
- Я думаю, что должна повыситься координация работы с подразделением ССП, для того чтобы мы оперативно решали проблемы с задолжниками, - подчеркнул Дмитрий Фотинов.

На совещании также отметили, что внесены изменения в Налоговый кодекс. Теперь при исчислении налога для земельных участков, предназначенных для индивидуального жилищного строительства, при определённых условиях применяется повышающий коэффициент - 2.

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