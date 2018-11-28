Почти 2,5 миллиона рублей потратят на охрану Ростовского цирка



На охрану цирка в Ростове потратят 2 402 400 рублей. Соответствующая закупка появилась 28 ноября на сайте госзакупок.



Согласно документации средства на охрану выделит Российская государственная цирковая компания. В течение 14 месяцев, с 1 ноября 2018 года до 31 декабря 2019 года, исполнитель должен следить за порядком на территории Ростовского цирка. Победитель закупки должен будет задерживать злоумышленников и сообщать о правонарушениях в полицию.



В дни представлений сотрудникам частного охранного предприятия необходимо дежурить с 10.00 до 21.00. За одну рабочую смену охранники будут получать по 1 350 рублей. Не позднее пятого числа каждого месяца заказчик обязан перечислять необходимую сумму своим работникам.