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Почти 2,5 миллиона рублей потратят на охрану Ростовского цирка

Почти 2,5 миллиона рублей потратят на охрану Ростовского цирка
На охрану цирка в Ростове потратят 2 402 400 рублей. Соответствующая закупка появилась 28 ноября на сайте госзакупок.

Согласно документации средства на охрану выделит Российская государственная цирковая компания. В течение 14 месяцев, с 1 ноября 2018 года до 31 декабря 2019 года, исполнитель должен следить за порядком на территории Ростовского цирка. Победитель закупки должен будет задерживать злоумышленников и сообщать о правонарушениях в полицию.

В дни представлений сотрудникам частного охранного предприятия необходимо дежурить с 10.00 до 21.00. За одну рабочую смену охранники будут получать по 1 350 рублей. Не позднее пятого числа каждого месяца заказчик обязан перечислять необходимую сумму своим работникам.

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