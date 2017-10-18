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Почти 200 снарядов, мины и гранату нашли вблизи села в Ростовской области

Почти 200 снарядов, мины и гранату нашли вблизи села в Ростовской области
В Матвеево-Курганском районе обнаружили целый арсенал боеприпасов времён Великой Отечественной войны.

Взрывоопасные предметы нашли в одном километре от села Алексеевка во время сельскохозяйственных работ местные жители. В земле находились 189 артиллерийских снарядов калибром 20 мм, 15 снарядов калибром 76 мм, четыре миномётные мины, одна ручная граната и одна реактивная мина калибром 150 мм.

В тот же день в хуторе Крутинском Белокалитвинского района в переулке Школьном, собирая шиповник в собственном саду, местная жительница нашла снаряд калибром 120 мм времён войны.
- До прибытия сапёрной группы на места обнаружения снарядов выставлено оцепление, подана заявка на вывоз и уничтожение, - рассказали в Департаменте по предупреждению и ликвидации ЧС Ростовской области.

Ещё три мины диаметром 125 мм нашли 19 октября в Первомайском районе Ростова на улице Можайской. Место обнаружения боеприпасов взято под охрану сотрудниками полиции. Направлена заявка на вызов сапёров.

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