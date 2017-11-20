Почти 200 литров нелегального алкоголя изъяли в магазинах Советского района Ростова



В Советском районе Ростова изъяли почти 200 литров нелегального алкоголя.



В ходе проверки специалисты выявили две торговые точки на проспекте Коммунистическом и одну на улице Каширской, реализовавшие контрафактное спиртное. Продавец ещё одного магазина на улице Литовской продала пиво после 23 часов.

- Изъято 190 литров алкогольной продукции, находящейся в незаконном обороте, - сообщили в администрации Ростова.



На владельцев торговых точек составлены административные протоколы, которые переданы в суд для принятия решения.