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Почти 200 литров нелегального алкоголя изъяли в магазинах Советского района Ростова

Почти 200 литров нелегального алкоголя изъяли в магазинах Советского района Ростова
В Советском районе Ростова изъяли почти 200 литров нелегального алкоголя.

В ходе проверки специалисты выявили две торговые точки на проспекте Коммунистическом и одну на улице Каширской, реализовавшие контрафактное спиртное. Продавец ещё одного магазина на улице Литовской продала пиво после 23 часов.
- Изъято 190 литров алкогольной продукции, находящейся в незаконном обороте, - сообщили в администрации Ростова.

На владельцев торговых точек составлены административные протоколы, которые переданы в суд для принятия решения.

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