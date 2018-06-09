Почти 15 тысяч человек отпраздновали День России в Левобережном парке Ростова





Около 15 тысяч человек посетили новый парк на левом берегу Дона в Ростове-на-Дону в День России. Во время праздника 12 июня праздничные торжества состоялись во всех районах столицы Дона. Одним из главных событий дня стала масштабная акция. Флешмоб собрал активистов, которые развернули гигантский триколор. Длиной флаг был 220 метров, в ширину полотно достигало 4,5 метра. В финале участники мероприятия исполнили гимн России под аккомпанемент военного оркестра.







Немало зрителей собрал праздничный концерт. Своим творчеством гостей радовали почти 30 коллективов региона. Перед выступлением артистов горожане услышали поздравление от губернатора Ростовской области Василия Голубева. Он подчеркнул, что праздник широко отмечается на Дону.

- День России символизирует единство нашего народа, свободу и независимость России. Праздник напоминает нам об общей ответственности за настоящее и будущее страны. Следует четко понимать, что Россия продолжит двигаться вперед, если ее жители будут сплоченными, - отметил Василий Голубев. - Не зря лозунг этого праздника - «Россия. Время побеждать!». Наша страна развивается, обновляется. Мы встречаем праздник в новом парке, в новой левобережной части донской столицы. Сегодня сюда пришли около 15 тысяч человек.







По словам главы области, донской регион объединяет жителей 150 национальностей. Не случайно в День России в южной столице состоялся товарищеский турнир по мини-футболу. Соревнования собрали представителей национальных диаспор Дона, исполнительной и законодательной власти.



Участник соревнований, депутат Законодательного собрания Ростовской области Валерий Дорофеев считает, что представители разных народов становятся ближе друг к другу, в том числе, благодаря спорту.

- Все мы – россияне, а Ростовская область – один из самых полиэтничных регионов. Спорт — один из самых простых, но мощных способов показать единство жителей страны и области.



Как можно укрепить межнациональные отношения, обсудили и на региональном форуме «Россия. Время побеждать!». Курировал работу конференции заместитель губернатора Ростовской области Василий Рудой.

- Укрепление общероссийской гражданской идентичности — вопрос, который набирает в последние годы все большую актуальность, - рассказал Василий Рудой. - Предложенные во время дискуссий разработки могут быть использованы во время воплощения в жизнь Стратегии государственной национальной политики до 2025 года.







Первые инициативы в этой сфере уже выдвинули. Так, заместитель председателя Законодательного собрания региона Ирина Рукавишникова рассказала, что в регионе примут новый закон о профессиональных праздниках и памятных датах края. Один из праздников, вошедший в проект, - День народов Дона. Отмечать его планируется 2 ноября.

- Основной лейтмотив праздника — это дружба и добрососедские отношения различных народов и национальностей, - подчеркнула Ирина Рукавишникова. - К этому торжеству как раз и приурочен ежегодный фестиваль народов Ростовской области.



Примечательно, что День России на Дону объединил жителей всех национальностей и возрастов. В праздничных гуляньях, митингах, акциях и спортивных состязаниях по всему региону участвовали приблизительно 200 тысяч человек.



