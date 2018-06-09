По улице Станиславского во время ЧМ могут пустить автобусы



Департамент транспорта Ростова рассматривает возможность пустить по улице Станиславского автобусы.



Из-за введенного ограничения движения по Театральной площади жители Нахичевани оказались в транспортной блокаде. Автобусы, которые идут в объезд, двигаются по проспекту Кировскому, улице Красноармейской и проспекту Шолохова. В результате участок от Кировского до площади Карла Маркса остается неохваченным. Трамвай № 1, который ходит по улице Закруткина, довозит пассажиров только до Театрального проспекта.

«Обещаю, что в ближайшие дни мы проработаем вопрос и рассмотрим для использования улицы Станиславского и Закруткина, - цитирует директора городского департамента транспорта Сергея Саенко интернет-сообщество «Ростовский городской транспорт».



Пока же ростовчанам предложили воспользоваться трамваем № 10, который следует по улицам Максима Горького и Ченцова параллельно улице Большой Садовой. В дни матчей (17, 20, 23, 26 июня, последний матч в Ростове пройдет в рамках 1/8 финала ЧМ-2018) он станет одним из маршрутов, который будет работать до 3 часов ночи.



Добавим, что в настоящее время для движения на улице Станиславского открыт лишь участок от Театральной площади до проспекта Ворошиловского. Несмотря на то, что работы обещали завершить к 1 июня, они продолжаются до сих пор. Рабочие продолжают трудиться на участке от Ворошиловского до площади 5-го Донского корпуса.



Накануне, 13 июня, на пресс-конференции губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил, что во время ЧМ трамваи по улице Станиславского ходить не будут. Для них ещё не установили контактную сеть. А вот автомобильное движение обещали открыть 14 июня, однако и к этому дню завершить реконструкцию одной из самых старых улиц города не удалось.