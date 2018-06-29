По улице Станиславского в Ростове пустили трамваи



В Ростове-на-Дону по улице Станиславского пустили трамваи. Электротранспорт начал ходить с утра 1 июля. При этом запуск не обошелся без неприятных инцидентов: в течение часа, с 11.00 до 12.00, трамваи вынуждены были стоять из-за отсутствия электричества.



Сейчас общественный транспорт работает по маршруту № 1 (улица 26-я Линия - площадь Свободы - ул. Закруткина - ул. Станиславского - Главный ж/д вокзал»).



Стоит отметить, что на реконструкцию улицы было затрачено почти 1,3 миллиарда рублей. Сроки сдачи улицы постоянно переносились, а позже произошло удорожание проекта на 84 миллиона рублей.