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По улице Станиславского в Ростове пустили трамваи

По улице Станиславского в Ростове пустили трамваи
В Ростове-на-Дону по улице Станиславского пустили трамваи. Электротранспорт начал ходить с утра 1 июля. При этом запуск не обошелся без неприятных инцидентов: в течение часа, с 11.00 до 12.00, трамваи вынуждены были стоять из-за отсутствия электричества.

Сейчас общественный транспорт работает по маршруту № 1 (улица 26-я Линия - площадь Свободы - ул. Закруткина - ул. Станиславского - Главный ж/д вокзал»).

Стоит отметить, что на реконструкцию улицы было затрачено почти 1,3 миллиарда рублей. Сроки сдачи улицы постоянно переносились, а позже произошло удорожание проекта на 84 миллиона рублей.

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