По улице Пановой в Ростове ограничат движение транспорта



В Ростове на улице Пановой 23 августа введут ограничения движения транспорта. Меры приняты из-за необходимости провести работы в многоквартирном доме. Информацию сообщает департамент автомобильных дорог и организации дорожного движения города.



По данным ведомства, в доме планируются устройство и наладка сетей водоснабжения. Проезд будет закрыт на пересечении улиц Пановой и Образцовой, а также на дороге от Образцовой до улицы Активной.



Сообщается, что ограничения снимут только через 17 дней – 10 сентября.