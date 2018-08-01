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По улице Пановой в Ростове ограничат движение транспорта

По улице Пановой в Ростове ограничат движение транспорта
В Ростове на улице Пановой 23 августа введут ограничения движения транспорта. Меры приняты из-за необходимости провести работы в многоквартирном доме. Информацию сообщает департамент автомобильных дорог и организации дорожного движения города.

По данным ведомства, в доме планируются устройство и наладка сетей водоснабжения. Проезд будет закрыт на пересечении улиц Пановой и Образцовой, а также на дороге от Образцовой до улицы Активной.

Сообщается, что ограничения снимут только через 17 дней – 10 сентября.

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