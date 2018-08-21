По Театральному проспекту в Ростове возобновлено движение трамваев



По Театральному проспекту в Ростове возобновлено движение трамваев. Оно было приостановлено на время проведения мундиаля из-за работы фан-зоны в донской столице.



Все трамваи, которые ездили в объезд, вернутся на свои прежние маршруты. А «четверка» вновь начнет ездить от Главного железнодорожного вокзала. Схема движения общественного транспорта будет выглядеть следующим образом:



Главный ж/д вокзал – улица Станиславского – Театральный проспект – улица Максима Горького – улица Ченцова – улица 14-я Линия – улица 1-й Конной Армии – вокзал «Сельмаш».