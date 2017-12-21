По пути из Ростова в Краснодар пропал 25-летний житель Санкт-Петербурга



По пути из Ростова в Краснодар пропал 25-летний житель Санкт-Петербурга. В день исчезновения, 20 декабря, Александр Косиков ехал на попутке в столицу Кубани.



Сам пропавший – уроженец Ростовской области, хоть сейчас постоянно проживает с супругой в Питере. Перед Новым годом он решил навестить родителей и друзей, живущих на Дону. Пробыв у родителей в станице Советской, парень отправился в Ростов к друзьям, а затем с помощью «БлаБлаКар» он поехал в Краснодар. Здесь следы парня теряются. Вечером 20 декабря он перестал выходить на связь.



На вид Александру Косикову - 25 лет. Его рост - 179 сантиметров. У парня каштановые волосы и серые глаза, телосложение худощавое.



Пропавший был одет в черную куртку с красной вставкой, черную водолазку и серые джинсы. При себе были мобильный телефон и личные вещи.



Если кто-то в курсе местонахождения Александра Косикова, просьба позвонить по номерам: 7-921-377-77-21 или 02.