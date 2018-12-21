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По Новочеркасску начал курсировать автобус с Дедом Морозом и Снегурочкой на борту

По Новочеркасску начал курсировать автобус с Дедом Морозом и Снегурочкой на борту
В Новочеркасске на маршрут вышел «Новогодний экспресс». Общественный транспорт украшен мерцающими гирляндами и ёлочной мишурой, а на его борту находятся Дед Мороз и Снегурочка.

Для пассажиров праздничного автобуса подготовлена 40-минутная новогодняя программа. Жители и гости города смогут принять участие в конкурсах и викторинах, получить подарок от главных героев Нового года.
- Новогодний экспресс будет работать в Новочеркасске по 7 января, - рассказали в администрации города.

Маршрут автобуса пролегает от стадиона «Ермак» по проспекту Баклановскому, улице Московской, проспекту Платовскому, Соборной площади, проспектам Ермака и Баклановскому. Транспорт завершает поездку в исходном месте, откуда он начинает движение в 16, 17, 18, 19, 20 и 21 час.

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