По Новочеркасску начал курсировать автобус с Дедом Морозом и Снегурочкой на борту



В Новочеркасске на маршрут вышел «Новогодний экспресс». Общественный транспорт украшен мерцающими гирляндами и ёлочной мишурой, а на его борту находятся Дед Мороз и Снегурочка.



Для пассажиров праздничного автобуса подготовлена 40-минутная новогодняя программа. Жители и гости города смогут принять участие в конкурсах и викторинах, получить подарок от главных героев Нового года.

- Новогодний экспресс будет работать в Новочеркасске по 7 января, - рассказали в администрации города.



Маршрут автобуса пролегает от стадиона «Ермак» по проспекту Баклановскому, улице Московской, проспекту Платовскому, Соборной площади, проспектам Ермака и Баклановскому. Транспорт завершает поездку в исходном месте, откуда он начинает движение в 16, 17, 18, 19, 20 и 21 час.