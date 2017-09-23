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По миллиону рублей выделят на ремонт семи фонтанов в Ростове

По миллиону рублей выделят на ремонт семи фонтанов в Ростове
В Ростове на ремонт семи фонтанов выделят 7,7 млн руб. В среднем ремонт одного объекта обойдётся в более чем один миллион рублей.

К декабрю в центре города должны быть отреставрированы фонтаны «Ротонда» и «Лира» в Нахичеванском переулке, «Покровский» на проспекте Кировском, «Сбор Винограда», «Витязь» и «Девушки, собирающие виноград», на Буденновском проспекте, а также «Орфей» на улице Большой Садовой.

На этих объектах очистят поверхность фонтанов, отремонтируют фильтрационное оборудование, установят светильники с лампами и обустроят территорию вокруг.

Сейчас управление благоустройства и лестного хозяйства Ростова ищет подрядчика, который выполнит работы. Средства на ремонт будут выделены из городского бюджета. Максимальная цена контракта - 7 688 569, рублей.

Исполнитель контракта определится в результате конкурса 16 октября. Работы должны быть выполнены в течение 45 дней с момента заключения договора.

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