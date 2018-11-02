По факту столкновения судов на Дону возбуждено уголовное дело



Южное следственное управление на транспорте СКР возбудило уголовное дело по факту столкновения судов на реке Дон. По версии следствия, причиной ЧП стало нарушение правил безопасности движения.



Напомним, 3 октября около половины шестого утра в районе Бессергеневского сельского поселения Октябрьского района столкнулись шедшие навстречу друг другу теплоходы «Глория» и «Волго-Дон 147».

- В результате столкновения причинен крупный ущерб, оба судна получили значительные механические и технические повреждения и были направлены для производства ремонтно-восстановительных работ, стоимость которых составила более 21 миллиона рублей, - рассказали в пресс-службе Южного СУТ.



По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее по неосторожности причинение крупного ущерба».



Расследование уголовного дела продолжается. Устанавливаются все обстоятельства происшествия.

