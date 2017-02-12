По факту смерти подростка в Ростове возбуждено дело по статье «Доведение до самоубийства»

Следователи изъяли предсмертную записку и компьютер мальчика.





В Ростове по факту смерти 16-летнего Ивана Г. возбуждено уголовное дело по статье «Доведение до самоубийства». Тело подростка нашли повешенным вечером 10 февраля на улице Шоссейной.



Следователями принято решение о возбуждении уголовного дела по данному факту по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 110 УК РФ (доведение до самоубийства) с целью проверки следственным путем всех обстоятельств произошедшего.

- В ходе проведенных первоначальных следственных действий следователями обнаружена и изъята предсмертная записка, - сообщила старший помощник руководителя следственного управления СК РФ по Ростовской области Галина Гагалаева. - Следователями также изъят персональный компьютер, которым пользовался подросток.



В следкоме отметили, что в ходе расследования уголовного дела будет проведена посмертная комплексная психолого-психиатрическая экспертиза. Следователи допросят друзей и знакомых подростка, проведут иные следственные действия, что позволит следствию сделать окончательные выводы о причинах смерти несовершеннолетнего.



Между тем, на следующий день после трагедии в соцсети появилась информация о том, что мальчик мог стать жертвой так называемых «групп смерти».

«Вчера вечером был найден повешенным одноклассник сына моей коллеги. Он играл в ту самую игру, о которой много пишут сейчас «Три кита» и т.п. Выполнял 50 заданий. Целью игры было собрать группу последователей. Если ребенок не собирает ее - должен покончить с собой. Не хочет или не может, помогают. Мальчик не хотел. Ему помогли. Он сильно избит, задушен. Суицид инсценирован. Одноклассница погибшего получила от него сообщение, в котором подросток рассказал, что происходит и куда он направляется. Школьника нашли поздним вечером по указанным координатам на Левом берегу Дона. Опоздали на 1,5 часа», - рассказала автор публикации.



Сообщение, которое Иван отправил перед смертью своей знакомой, ставшее его предсмертной запиской, тоже очень скоро появилось в соцсетях. Из текста мало, что понятно, однако в нём не идёт речь ни о каких заданиях, ни о 50 днях, в течение которых подросток должен был их выполнить.







Как ранее писал Rostov.ru, накануне смерти школьник ушёл из дома и перестал выходить на связь. Родители начали его поиски. Вскоре его нашли повешенным. Мальчик учился в Лицее № 103 имени Сергея Козлова, расположенном на улице Ерёменко. По словам одноклассников подростка, накануне трагедии они не заметили ничего странного в поведении парня.