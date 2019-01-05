По факту исчезновения 17-летней девушки на Дону возбуждено уголовное дело по статье «Убийство»



В Ростовской области возбуждено уголовное дело по факту безвестного исчезновения 17-летней девушки. Дело заведено по статье «Убийство».



Кристина Баркая пропала 25 ноября в Сальске. До сих пор о том, где она находится, ничего не известно. В день пропажи девушка была в торговом центре со своей семьёй. Оттуда она отправилась домой. Но когда позже родители вернулись, там её не было.



Родные начали искать Кристину и вскоре выяснили, что её видели на автовокзале. Она пыталась уехать в Волгоград, но денег у неё не было, девушка пыталась договориться с водителем о бесплатном проезде. Больше никакой информации о том, где находится Кристина, найти не удалось.



Как сообщалось ранее, в начале ноября семья девушки переехала в Сальск из Волгограда. Не исключено, что Кристина решила вернуться в город-герой. Но пока её местонахождение не установлено. У девушки есть ребенок. Ее сыну - год и 4 месяца.



Напомним приметы пропавшей: рост - около 155 сантиметров, чёрные волосы до плеч. В день пропажи она была одета в жёлтую куртку в горошек и серое платье. На ногах - чёрные сапоги.



Всех, кто видел Кристину Баркую или знает, где она находится, просят сообщить по телефону: 8-961-080-15-04.