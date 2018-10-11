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По Большому проспекту в Таганроге ограничат движение

По Большому проспекту в Таганроге ограничат движение
Фото: Mos.ru
В Таганроге временно изменится схема дорожного движения. Так, с 15 октября до 1 ноября будет ограничено движение по Большому проспекту. Проехать нельзя буде на отрезке от улицы Ейской до Больничной. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Кроме того, с 18 октября по 1 ноября по Большому проспекту будет приостановлено движение трамваев №№ 5, 6, 7.
- Изменения вводятся для обеспечения безопасности движения, предотвращения аварий и для перераспределения транспортных потоков на дорогах города, - пояснили в мэрии.

В администрации добавили, что участки с закрытым движением следует объезжать в соответствии с правилами дорожного движения.

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