Площадку перед памятником «Тачанка» на въезде в Ростов благоустроят



В Ростове благоустроят территорию перед памятником «Тачанка», расположенном на южном подъезде к Ростову. На оформление площадки перед монументом потратят 7,2 млн руб.



Подрядчика, который выполнит работы, сейчас ищет управление благоустройства Кировского района Ростова. Согласно технической документации, размещенной на сайте госзакупок, на площадке перед памятником уложат тротуарную плитку серых оттенков трех видов. По проекту на территории перед композицией появятся 11 кадок для живых цветов, 16 скамеек и 24 урны.



Подрядчик определится 9 октября по результатам конкурса. По условия контракта, он должен завершить все работы в течение 45 дней с даты заключения договора.



Одним из условий договора является гарантия на все работы и использованные материалы на срок 5 лет.







Отметим, что сам монумент последний раз реставрировался в 2009 году. Памятник на южном въезде в Ростов был сооружен в 1977 году. Над ним работала группа скульпторов. С тех пор «Тачанка-Ростовчанка» является одним из самых узнаваемых символов донской столицы.