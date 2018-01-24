Платный участок трассы «Дон» открыт во всех направлениях, несмотря на непогоду

Дорожные службы регулярно убирают снег и обрабатывают дорогу.





Спасатели Ростовской области перешли в режим повышенной готовности из-за надвигающейся непогоды. Гололёд и метель становятся причиной не только повышенной аварийности, но и создают заторы.



Для водителей и пассажиров, оказавшихся в пробке, вдоль всей трассы М-4 «Дон» развернуты четыре мобильных пункта обогрева. За ситуацией на дорогах в режиме онлайн следят дежурные Центра управления в кризисных ситуациях региональной службы спасения.



В настоящее время пробки в северном направлении формируются в районе Новочеркасска и Шахт. Причиной затора становятся не только метели, ухудшающие видимость, но и большегрузы, которые не могут быстро двигаться при сильном снегопаде и гололёде.



Напомним, в минувшие выходные Госавтоинспекция региона была вынуждена ограничить движение общественного транспорта сразу по четырем трассам — в направлении Ставрополя, Волгодонска, на участке Егорлыкская - Сальск, а также дорогу между городом Котельниково и селом Песчанокопским. Трасса «Дон» была открыта в обоих направлениях.



Водителям, двигающимся по южной части М-4 «Дон», повезло больше, так как они попадают на платный участок с 1091-го по 1119-й километр. Участку присвоена техническая категория 1Б, что гарантирует на протяжении всего пути освещение, разделённые встречные потоки движения по четыре полосы, шумозащитные экраны. Эти условия обеспечивают повышенную безопасность движения, а поддерживаются за счет средств, взимаемых за проезд.



Добавим, что водители всё чаще выбирают платные дороги. По данным госкомпании «Автодор», в прошлом году по платным участкам дороги проехал 91 млн транспортных средств, что на 21 млн больше, чем в 2016 году. Цифры свидетельствует о том, что водители всё чаще предпочитают безопасность, надежность, удобную инфраструктуру и придорожный сервис, обеспечиваемые платными дорогами.