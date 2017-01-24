Платные парковки в Ростове продолжают оставаться бесплатными





Платные парковки в Ростове продолжают оставаться бесплатными.



В настоящее время ни сотрудники ГИБДД, ни городские власти не могут штрафовать автовладельцев, не оплативших парковку. Об этом сообщил начальник ГУ МВД по Ростовской области Андрей Ларионов в эфире программы «Вечер в большом городе» на канале «Россия 24».



По словам Андрея Ларионова, причиной такого казуса стало отсутствие соглашения между администрацией Ростова и региональной ГИБДД.

- Для того, чтобы эта система работала, должно быть подготовлено соответствующее соглашение. ГИБДД не может работать по местным законам, инспекция работает по федеральным законам – кодексу об административных правонарушениях и все статьи которые там прописаны, по ним работаем, - отметил Андрей Ларионов. - Все остальное – это тема отдельного соглашения, которое у нас не подписано.



Напомним, в конце декабря 2016 года об отсутствии рычагов влияния на водителей, не оплативших парковку, заявлял глава Ростова Виталий Кушнарев. Он также говорил о том, что на нарушителей не могут быть составлены протоколы, так как нет доступа к персональным данным из-за отсутствия соглашения с ГИБДД.