План праздничных мероприятий, посвященных открытию Фестиваля болельщиков в Ростове
В Ростове на Театральной площади пройдет масштабное празднование открытия Фестиваля болельщиков.
Празднование дня открытия фестиваля начнется в 15 часов 14 июня. В этот день на сцене выступят DJ POLEX и ростовская группа «Очень красивые».
В 17 часов состоится торжественное открытие фестиваля, а в 18 часов на большом экране покажут первый матч чемпионата мира по футболу между сборными России и Саудовской Аравии.
Завершится мероприятие выступлением группы IOWA и праздничным салютом в 22.30.