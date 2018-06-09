План праздничных мероприятий, посвященных открытию Фестиваля болельщиков в Ростове



В Ростове на Театральной площади пройдет масштабное празднование открытия Фестиваля болельщиков.



Празднование дня открытия фестиваля начнется в 15 часов 14 июня. В этот день на сцене выступят DJ POLEX и ростовская группа «Очень красивые».



В 17 часов состоится торжественное открытие фестиваля, а в 18 часов на большом экране покажут первый матч чемпионата мира по футболу между сборными России и Саудовской Аравии.



Завершится мероприятие выступлением группы IOWA и праздничным салютом в 22.30.