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Питьевые йогурты в магазинах Ростова не прошли проверку

Питьевые йогурты в магазинах Ростова не прошли проверку
Питьевые йогурты в торговых сетях Ростова не прошли проверку качества. Эксперты проверили пять образцов продукта. Ни один из них не соответствовал требованиям технических регламентов.

Во всех образцах специалисты обнаружили жир растительного происхождения. В двух случаях выявлено больше бактерий, чем положено. Микроорганизмы нашли в йогурте с фруктово-ягодным наполнителем «клубника» Кореновского молочно-консервного комбината и в йогурте с наполнителем «мюсли-злаки» «Здоровье из Предгорья» маслозавода «Абинский».
- Присутствие обнаруженных микроорганизмов может являться следствием несоблюдения санитарных норм и правил на предприятиях-изготовителях в процессе производства продукции, - пояснили эксперты.

Питьевые йогурты в магазинах Ростова не прошли проверку

Таким образом, ни один из пяти образцов не соответствует заявленному наименованию «Йогурт питьевой», а информация, указанная на упаковке, вводит потребителей в заблуждение.

Специалисты добавляют, что живые йогурты не могут храниться дольше трёх недель. Поэтому продукты со сроком годности до месяца или полугода лучше оставить на полке, ничего живого в них нет.

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